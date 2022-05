Via Emilia Est, la moto sbanda e finisce a terra: gravissima la passeggera 29enne

Drammatico incidente ieri sera in via Emilia Est. Poco dopo le 23, all'altezza del civico 21, un motociclista, che viaggiava insieme ad una ragazza di 29 anni, ha perso il controllo della sua moto, sbandando e finendo a terra. Il centauro e la donna hanno sbattuto violentemente sull'asfalto. Il conducente se l'è cavata con ferite lievi mentre la giovane 29enne è stata ricoverata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute.

Sul posto l'ambulanza del 118, che l'ha trasportata nell'area codici rossi del Pronto soccorso del Maggiore. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che durante la notte hanno cercato di chiarire la dinamica dell'incidente, e se siano stati coinvolti altri mezzi.