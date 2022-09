Via Emilia Est, pedone 54enne investito da un'auto: portato in ospedale

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 1° settembre, in via Emilia Est a Parma, all'incrocio con via Lisoni. Per cause in corso di accertamento un pedone di 54 anni è stato investito da un'auto che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. L'impatto con l'asfalto è stato particolarmente violento e dalle prime informazioni sembrava che il 54enne avesse riportato ferite particolarmente gravi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Parma. Anche gli agenti della polizia locale sono arrivati con la pattuglia dell'Antinfortunistica: a loro il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Dopo i primi momenti si è capito in realtà che il pedone aveva riportato fortunatamente solo ferite lievi: è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti.