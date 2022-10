Tragedia lungo la via Emilia: i due fratellini di 8 e 11 anni morti nell'incidente erano di Parma

I due fratellini di 11 e 8 anni, Rejana e Resat Hyseni, morti ieri sera nel tragico incidente stradale lungo la via Emilia a Cadè, erano di Parma. I due bambini, infatti, abitavano nella nostra città con i genitori. Ieri, verso le ore 20, erano in auto con la sorella di 22 anni Shane Hyseni, morta nell'incidente insieme al figlio di un anno e mezzo Mattias Lame.

Secondo le prime informazioni i due bimbi erano andati a cena con la sorella più grande a Reggio Emilia e stavano tornando a Parma. Lungo la via Emilia, mentre stavano per raggiungere la nostra città, l'uscita di strada, il violentissimo schianto contro una casa disabitata e la tragedia.

L'incidente si è verificato nel tratto reggiano, nei pressi dell'abitato di Cade'. Alla guida della Fiat Stilo c'era il compagno di Shane, un 30enne ricoverato in gravissime condizioni di salute all'Ospedale di Reggio Emilia. Rejana e Resat Hyseni frequentavano le elementari dell'Istituto Comprensivo Albertelli-Newton: la scuola ha pubblicato stamattina un messaggio sui social: "Due studenti, fratellino e sorellina, da questa notte sono in cielo. Angeli in terra e ora per l'eternità".

Tragedia in via Emilia: quattro morti, di cui tre bimbi di 1 anno e mezzo, 8 e 11 anni

Terribile tragedia verso le ore 20 nella serata di domenica 30 ottobre lungo la via Emilia in direzione Parma. Un'auto, una Fiat Stilo, che si trovava all'altezza dell'abitato di Cade', nel comune di Reggio Emilia, si è schiantata contro un'abitazione disabitata all'altezza del civico 52 di via Newton.

Quattro persone - una ragazza di 22 anni e tre bambini di 1 anno e mezzo, 8 e 11 anni - sono morte sul colpo mentre un 30enne si trova ricoverato in gravissime condizioni di salute in ospedale. Secondo le prime informazioni la ragazza di 22 anni sarebbe la madre del bimbo di 2 anni mentre l'uomo ferito il compagno della donna e il padre del bimbo di 2 anni. Le vittime sono: Shane Hyseni, 22 anni, madre di Mattias Lame, 1 anno e mezzo, Rejana Hyseni, 8 anni e Resat Hyseni, 11 anni, sorella e fratello di Shane. Il 30enne è il compagno e padre di Mattias Lame