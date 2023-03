Scontro tra tre auto in via Emilia Ovest, nove feriti: tre gravi al Maggiore

Grave incidente stradale nella serata di martedì 7 marzo lungo la via Emilia Ovest a Parma. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrate mentre stavano percorrendo la strada. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un tamponamento a catena. In conseguenza dello scontro nove persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo lieve. Tre persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità. Nessuno dei feriti è fortunatamente in pericolo di vita. Altre sei persone sono state soccorse e medicate ma hanno riportato solo lievi traumi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico in zona.