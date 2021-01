Angelo non ce l'ha fatta: muore il sedicenne in sella alla sua moto vittima di un incidente

Era rimasto vittima di un grave incidente stradale, verificatosi nel pomeriggio di lunedì 18 gennaio lungo la via Emilia Ovest a San Pancrazio. Non ce l'ha fatta Angelo Villari, il ragazzo di 16 anni in sella ad una moto, rimasto coinvolto nello scontro. Secondo le prime informazioni sarebbero stati coinvolti tre veicoli: due auto e una moto. Era stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute ed era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Il ragazzo in moto con lui ha riportato ferite di media gravità, ma non era in pericolo di vita.