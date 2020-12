Auto si ribalta nella notte in via Emilio Lepido: conducente grave al Maggiore

Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed il mezzo si è ribaltato, mentre stava percorrendo via Emilio Lepido. Grave incidente stradale nella serata di ieri, 24 dicembre, poco dopo le ore 22. Il conducente di un'auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo mentre si trovava in via Emilia. L'auto si è ribaltata ed il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno liberato il ferito dall'auto. Le condizioni di salute del conducente sono di media gravità: si trova ricoverato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.