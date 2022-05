Finisce fuori strada con l'auto, 24enne trovato a terra in via Forlanini: è grave

La sua auto è finita fuori strada, per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo via Forlanini a Parma, all'angolo con via Paradigna. Il conducente 24enne è stato trovato a terra, ferito in modo grave. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 9 maggio. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo guidato dal giovane sarebbe finito fuori dalla carreggiata, dopo aver sbandato.

L'allarme è scattato da alcuni automobilisti hanno visto il ragazzo a terra con diverse ferite. Sul posto i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure al conducente e lo hanno poi trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo i primi accertamenti nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. E' probabile che il conducente, dopo l'uscita di strada, abbia accusato un malore ma non ci sono ancora certezze in merito. Il 24enne potrebbe anche essere stato sbalzato fuori dell'auto dopo l'uscita di strada.