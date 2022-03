Scontro tra auto e bici in via Gramsci: ferito grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 1° marzo, in via Gramsci a Parma. Per cause in corso di accertamento una bici si è scontrata con un'auto mentre entrambi i mezzi stavano percorrendo la strada. Sul posto sono arrivate in pochi istanti le ambulanze che hanno soccorso il ciclista, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni il conducente della bici avrebbe riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge ed ha regolato il traffico in zona.