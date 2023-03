Pedone investito da un'auto davanti al Maggiore: trasportato in ospedale

Paura nella mattinata di giovedì 9 marzo in via Gramsci, davanti all'ingresso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni un pedone sarebbe stato investito da un'auto verso le ore 9.30. Sul posto i soccorritori del 118 e la polizia locale. I sanitari hanno prestato le prime cure alla persona investita e l'hanno poi trasportata al vicino pronto soccorso. Il pedone avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo. Sono in corso accertamenti medici sulle sue condizioni di salute. Gli agenti della polizia locale hanno gestito il traffico in zona.

