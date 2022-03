Via Langhirano, 56enne investito da un'auto: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 22 marzo, lungo via Langhirano, all'altezza della località Fontanini. Per cause in corso di accertamento un 56enne è stato investito da un'auto che stava percorrendo la strada. L'impatto è stato molto violento e l'uomo ha riportato ferite e traumi in varie parti del corpo. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Il 56enne è stato curato e poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove si trova attualmente ricoverato nell'area rossi. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.