Paura lungo la Massese, scontro tra tre auto: feriti e strada chiusa

Grave incidente stradale nella serata di ieri, domenica 8 gennaio, lungo la Massese, tra Pilastro e Torrechiara, in corrispondenza della rotonda. Secondo le prime informazioni, poco prima delle ore 20, tre auto si sarebbero scontrate mentre stavano percorrendo la strada. In conseguenza dello scontro due persone sarebbero rimaste ferite, fortunatamente in maniera lieve. E' probabile che la presenza della nebbia, con la scarsa visibilità lungo via Langhirano, sia stata una delle cause dell'incidente.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi ed hanno gestito il traffico in zona. Il tratto interessato all'incidente è stato infatti chiuso in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazione di recupero dei mezzi. La dinamica dello scontro tra le tre auto è in corso di ricostruzione.