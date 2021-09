Via Langhirano, ha un malore e si schianta contro il marciapiede: conducente gravissimo

L'incidente è avvenuto in corrispondenza con via Enza: ferito trasportato d'urgenza Maggiore

È stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma e subito trasferito in Rianimazione il conducente dell'auto che, nel pomeriggio di giovedì 30 settembre si è schiantata contro il marciapiede tra via Langhirano e via Enza.

A causare l'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è stato probabilmente un malore della persona che si trovava alla guida dell'auto. Il conducente è in gravi condizioni di salute: i sanitari del 118 sono arrivati sul posto in pochi attimi ed hanno prestato le prime cure al ferito, poi trasferito in Rianimazione.