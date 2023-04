Scontro auto-moto in via Langhirano: motociclista grave in ospedale

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di lunedì 3 aprile lungo via Langhirano a Parma, all'altezza dell'abitato di Fontanini. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il conducente della moto, che è stato sbalzato sull'asfalto e si è provocato alcune ferite in varie parti del corpo. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni le condizioni del motociclista sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Gli agenti della polizia locale di Parma hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona.

IN AGGIORNAMENTO