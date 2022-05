Scontro furgone-bici in via Mantova, una ragazza finisce sotto la ruota del mezzo: è gravissima al Maggiore

Gravissimo incidente oggi, 9 maggio, intorno alle 13,30 a un incrocio con via Mantova. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, un furgone e una bici si sono scontrati. La ciclista, una ragazza, è rimasta gravemente ferita: è infatti finita sotto la ruota del furgone ed è stata trasportata all'ospedale Maggiore in gravissime condizioni. Sul posto un'ambulanza del 118, gli agenti della polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco. Subito dopo lo scontro, tra la disperazione generale, alcune persone intervenute sul luogo dell'incidente, hanno cercato di estrarre la ragazza da sotto il furgone. Ripercussioni sul traffico in via Mantova, rimasto bloccato dopo l'incidente.