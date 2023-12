Paura in via Montebello, frontale tra due auto: un ferito in ospedale

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 15 dicembre in via Montebello a Parma. Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate frontalmente, per motivi in corso di accertamento. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve. Gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge mentre gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente e l'area interessata. Le auto sono andate quasi completamente distrutte.

IN AGGIORNAMENTO