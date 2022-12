Via Montebello, infermiera 33enne investita da un'auto sulle strisce: "Sono in ospedale in attesa dell'intervento per una frattura scomposta"

Nelle prime ore della mattinata del 20 dicembre un'infermiera di 33 anni, che lavora alla Città di Parma, è stata investita da un'auto nella zona di via Montebello a Parma, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali che si trovano verso la pista pedonale del parco Bizzozzero. In conseguenza dell'impatto ha riportato una grave frattura alla gamba ed ora si trova ricoverata all'Ospedale Maggiore.

"Ieri intorno alle 7.30 - racconta la donna a Parmatoday - smontante dal turno notte presso la Casa di Cura Città di Parma mi accingevo, come sempre, a piedi (e non in bicicletta come uscito in un primo momento), a percorrere il tratto di strada dalla Clinica verso via Sant'Eurosia di Jaca. Arrivata all'uscita della via, ho attraversato le prime strisce pedonali che si trovano sulla sinistra in direzione della pista pedonale del Parco Bizzozzero. Lí è accaduto l'impatto con l'auto. Ora mi ritrovo ricoverata presso l'Ospedale Maggiore di Parma in attesa di intervento per una frattura scomposta di tibia e perone".