Ragazza investita da un'auto in via Palestro: 18enne grave

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio, in via Palestro a Parma, all'angolo con viale Martiri della Liberazione a Parma. Per cause in corso di accertamento una ragazza di 18 anni è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna per poi trasportarla all'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. La ragazza si trova attualmente in osservazione al pronto soccorso.

