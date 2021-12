Via Po, donna in bici investita da un'auto: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 dicembre, a Parma. Per cause in corso di accertamento una donna, che si trovava a bordo della sua bicicletta e stava percorrendo via Po, è stata investita da un'auto, in corrispondenza con il ponte dei Carrettieri. L'impatto con l'asfalto è stato violento e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, per prestare le prime cure alla ciclista. Secondo le prime informazioni le condizioni di salute della donna sarebbero gravi. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.