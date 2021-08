Bimbo di 5 anni travolto da un'auto: grave al Maggiore

Un bimbo di soli cinque anni si trova ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di venerdì 6 agosto. Il piccolo, che si trovava a bordo della sua bicicletta, infatti, è stato travolto da un'auto all'incrocio tra viale Partigiani d'Italia e via Puccini. Dopo lo scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al bimbo e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il piccolo ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo di vita.