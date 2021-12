Auto si ribalta in via Resga, feriti cinque giovani: 16enne gravissima al Maggiore

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di ieri, domenica 5 dicembre, a San Geminiano in via Resga. Per cause in corso di accertamento una Mercedes classe A è finita fuori strada e si è ribaltata. All'interno dell'auto c'erano cinque giovanissimi: 3 ragazzi e 2 ragazze. I giovani sono rimasti feriti e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. La più grave è una ragazza di 16 anni, che si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione in gravissime condizioni di salute. Sul posto la Croce Azzurra di Traversertolo. la Croce Bianca di Sant'Ilario d'Enza e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Parma. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Gli agenti della Polizia locale Unione Pedemontana Parmense hanno effettuato i rilievi previsti per legge.