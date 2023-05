Scontro tra due scooter: non ce l’ha fatta il sedicenne coinvolto nell’incidente di domenica

È morto il 16enne rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto tra due scooter domenica sera nella zona di via Sidoli. Matteo Botti aveva 16 anni ed era ricoverato in Rianimazione.

L'incidente si era verificato in via Muratori il 7 maggio poco prima delle 23. Due scooter, a bordo dei quali viaggiavano due minorenni, si erano scontrati. Entrambi i ragazzi sono stati sbalzati sull'asfalto riportando ferite serie.



L'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. I due minorenni sono stati medicati sul posto e poi trasportati d'urgenza all'Ospedale Maggiore. Matteo Botti è quello che ha riportato le ferite più gravi, per il quale è stato disposto il trasferimento immediato nel reparto di Rianimazione. Stasera la tragica notizia della sua morte in ospedale.

La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Matteo Botti, originario di Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia, lascia i genitori Stefano e Simona, un fratello e due sorelle.