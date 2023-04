Via Spezia, si schianta con l’auto contro il muro: illeso

Terribile incidente nel sottopasso di via Spezia. Intorno a mezzogiorno e mezza, a bordo della sua cabrio, un uomo si è schiantato contro un muro. Fortunatamente non ha riportato conseguenze. L'auto è andata completamente distrutta, per l'uomo nessuna ferita giudicata grave. Viaggia a folle velocità lungo la tangenziale e perde il controllo dell'auto, sbanda e si va a schiantare contro un muro. Sul posto l'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Locale.