Due auto si scontrano e si ribaltano nella notte in via Spezia: due feriti in ospedale

Grave incidente stradale nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre lungo via Spezia a Parma, in corrispondenza della località Baccanelli. Poco prima della mezzanotte infatti due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. In seguito all'impatto i due mezzi si sono ribaltati al centro della carreggiata. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le loro condizioni di salute sono di media gravità: hanno riportato traumi in varie parti del corpo ma non sono in pericolo di vita.