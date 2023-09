Paura all'alba in via Spezia, scontro tra auto e bici: un ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale alle prime luci dell'alba di venerdì 1° settembre in via Spezia a Parma, all'incrocio con via Chiavari. Secondo le prime informazioni un'auto e una bicicletta si sarebbero scontrate. Ad avere la peggio il ciclista, che è rovinato sull'asfalto procurandosi gravi ferite. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi: ha riportato infatti traumi in varie parti del corpo. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di legge.

IN AGGIORNAMENTO