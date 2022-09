Paura in via Spezia, scooter in fiamme nella notte: intervento dei vigili del fuoco

L'allarme è scattato dopo l'una e mezza della notte tra martedì 13 e mercoledì 14 settembre. A Parma, in via Spezia, uno scooter ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento. Il conducente del veicolo è riuscito a scendere appena in tempo e fortunatamente non è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, partiti dalla caserma di via Chiavari. L'intervento, che ha visto impegnata una squadra per poco più di un'ora, si è risolto con la messa in sicurezza del mezzo a due ruote e dell'area in cui è avvenuto l'incidente.