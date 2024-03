Auto si ribalta in via Torelli a Parma: conducente ferito in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio, verso le ore 15, di martedì 5 marzo in via Torelli a Parma. Per cause in corso il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato al centro della carreggiata. Il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo in modo autonomo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Secondo le prime informazioni non avrebbe coinvolto altri veicoli. La persona alla guida è rimasta ferita ma fortunatamente non in modo grave. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.