Tre feriti in via Torelli all'incrocio con via Viotti intorno a mezzogiorno a causa di un incidente che ha coinvolto due auto. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, i due mezzi si sono scontrati. Tre i feriti, uno dei quali trasportato al Pronto soccorso. Sul posto l'ambulanza e l'automedica del 118.