Anziano investito da un'auto sulle strisce in via Traversetolo: gravissimo al Maggiore

Gravissimo ncidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 12 settembre, in via Traversetolo a Parma. Un anziano, che stava attraversando sulle strisce pedonali, in corrispondenza dell'incrocio con via Zarotto, è stato investito da un'auto, che è sopraggiunta all'improvviso lungo la strada. L'incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno.

Secondo le prime informazioni l'impatto sarebbe stato molto violento. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'anziano avrebbe riportato ferite gravissime: subito dopo l'arrivo in ospedale sarebbe stato infatti trasferito nel reparto di Rianimazione ed ora si troverebbe sotto stretta osservazione medica. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge ed ha gestito il traffico in zona.

