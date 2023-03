Via Traversetolo, tre auto si schiantano alla rotonda di Piazza: grave un conducente

Grave incidente stradale nella mattinata di lunedì 27 marzo. Poco dopo le ore 9 tre auto si sono scontrate violentemente in corrispondenza di una rotonda lungo via Traversetolo, in località Piazza poco prima dello stabilimento Mutti. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, una della Croce Azzurra di Traversetolo e l'altra della Pubblica Assistenza di Parma, oltre all'automedica di Traversetolo. I vigili del fuoco di Parma sono arrivati dalla caserma di via Chiavari per mettere in sicurezza l'area dell'incidente.

Tre persone ferite sono state assistite dai sanitari, due hanno rifiutato il ricovero. Uno dei conducenti, invece, è stato trasportato al pronto soccorso del Maggiore. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato alcuni traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale che ha regalato il traffico in zona. I mezzi incidentati all'interno della rotonda hanno provocato alcuni rallentamenti.

