Via Trento, pedone investito da un'auto: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 aprile, in via Trento a Parma, nel quartiee San Leonardo. Per cause in corso di accertamento un pedone è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada, all'altezza del civico 15. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni la persona ferita è in gravi condizioni di salute ma non in pericolo di vita.

