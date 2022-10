Scontro auto-moto all'incrocio tra via Schreiber e via Usberti: motociclista ferito al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di martedì 18 ottobre. Per cause in corso di accertamento un'auto ed una moto sono venute a contatto mentre si trovavano all'incrocio tra via Schreiber e via Usberti, nella zona del campus universitario. Erano da poco passate le 8.30 quando i due veicoli si sono scontrati. Sul posto i soccorritori del 118: l'ambulanza ha trasportato il motociclista ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono di media gravità e non è in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.