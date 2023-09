Via Varese, esce di strada e si schianta contro un'auto parcheggiata: grave al Maggiore

Grave incidente stradale poco prima della mezzanotte di mercoledì 13 settembre in via Varese a Parma. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che ha finito la sua corsa contro un'auto parcheggiata a bordo strada. Secondo le prime informazioni il conducente della prima auto sarebbe rimasto ferito in modo serio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, per poi trasferirlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.