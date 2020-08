Paura in via Venezia, autobus investe pedone: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 18 agosto, a Parma. Per cause in corso di accertamento un autobus ha investito un pedone, che si trovava all'incrocio tra via Trento e via Venezia: l'episodio è avvenuto alle ore 8.20. Sul posto sono arrivate, in pochi istanti, le ambulanze del 118 e l'automedica. Il pedone è stato medicato sul posto e poi accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazionni avrebbe riportato ferite gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia Locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IN AGGIORNAMENTO