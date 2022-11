Scontro tra auto e monopattino all'alba in via Venezia: ferito grave in ospedale

Uno scontro tra auto e monopattino, avvenuto poco dopo le ore 6 di mercoledì 16 novembre, ha provocato il ferimento della persona che si trovava a bordo del mezzo a due ruote. L'incidente che ha coinvolto i due mezzi, si è verificato in via Venezia all'incrocio con via Pasubio. Lo schianto è avvenuto per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo i medici avrebbe riportato ferite serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO