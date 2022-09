Scontro auto-bici in via Volturno: ciclista grave in ospedale

Grave incidente stradale alle 6 della mattinata di oggi, giovedì 15 settembre. Erano da poco passate le ore 6 quando un'auto e una bicicletta si sono scontrate, all'altezza del civico 14 di via Volturno a Parma. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. In conseguenza dello schianto il ciclista, che è stato sbalzato sull'asfalto con violenza, ha riportato ferite gravi e traumi in varie parti del corpo. In pochi istanti sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica Assistenza di Parma che hanno prestato le prime cure al ciclista, per poi trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

