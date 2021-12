Viale Duca Alessandro, 63enne investita da un'auto: è grave

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 dicembre, in viale Duca Alessandro a Parma. Per cause in corso di accertamento una donna di 63 anni è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato la persona ferita al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi.