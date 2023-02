Auto ribaltata in viale Europa: due feriti gravi al Maggiore

Grave incidente nella mattinata di martedì 14 febbraio lungo via Europa, nella zona di Moletolo. Per cause in corso di accertamento una Renault Captur si è ribaltata ed è finita fuori strada. Erano da poco passate le ore 8.15 quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è poi capovolto. A bordo dell'auto c'era anche un passeggero. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alla polizia stradale. Il conducente e il passeggero sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118 e poi trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le loro condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbero, entrambi, in pericolo di vita. Dopo l'incidente si sono verificati alcuni rallentamenti lungo via Europa. Gli agenti della Stradale, oltre ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, hanno anche gestito il traffico in zona. Il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli.

IN AGGIORNAMENTO