Scontro in viale Europa: tre feriti in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 18 aprile lungo viale Europa a Parma, di fronte allo stabilimento della Bormioli. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrate. In conseguenza dello schianto tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti per poi trasportarti al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma mentre gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Alcune auto coinvolte avevano infatti l'alimentazione a Gpl: tutti gli occupanti sono usciti dai veicoli in modo autonomo. Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate frontalmente: dopo il frontale sarebbe avvenuto anche un tamponamento.

IN AGGIORNAMENTO