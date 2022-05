Cade con lo scooter in viale Fratti: conducente grave in ospedale

Stava percorrendo viale Fratti a Parma a bordo del suo scooter quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Le cause dell'incidente, che non avrebbe coinvolto altri veicoli, non sono ancora chiare. L'episodio, che si è verificato nella serata di ieri sabato 28 maggio verso le ore 23.30, ha provocato il ferimento del conducente, che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.