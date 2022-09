Ciclista trovato a terra in viale Manara e portato in ospedale: è in gravi condizioni

Un ciclista è stato ritrovato a terra, nella mattinata di oggi giovedì 15 settembre, in viale Manara a Parma poco dopo le ore 10. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica Assistenza di Parma che lo hanno soccorso e poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Non è chiaro se l'uomo sia caduto dal mezzo a due ruote mentre percorreva i viali o se sia stato investito da un'auto o da un altro mezzo. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i primi accertamenti per cercare di ricostruire l'episodio e per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Il ciclista ha riportato traumi in varie parti del corpo ed è stato portato in ospedale in condizioni di media gravità. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO