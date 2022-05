Spettacolare incidente in via Martiri della Libertà, scontro tra due auto, una si ribalta: ferito grave al Maggiore

Spettacolare incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 maggio in viale Martiri della Libertà a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata, dopo lo scontro con un secondo veicolo.

Il conducente del mezzo è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto, oltre agli operatori delle ambulanze, anche la polizia locale che si è occupata dei rilievi di legge. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara. Secondo le prime informazioni la persona ferita avrebbe riportato traumi di media gravità.

IN AGGIORNAMENTO