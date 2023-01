Paura in viale Mentana, auto contro scooter: 49enne grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì 30 gennaio lungo viale Mentana a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter sono venuti a contatto mentre stavano percorrendo la strada. Ad avere la peggio il conducente dello scooter che è caduto rovinosaamente sull'asfalto, provocandosi ferite in varie parti del corpo. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo di origine straniera per poi trasportarlo a sirene spiegate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi previsti per legge.

