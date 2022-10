Ciclista investito da un'auto in viale Mentana: è grave al Maggiore

Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 17 ottobre, in pieno centro. Erano da poco passate le ore 8 quando, per cause in corso di accertamento, un ciclista è stato investito da un'auto mentre si trovava in viale Mentana a Parma. Secondo le prime informazioni l'impatto sarebbe stato particolarmente violento. Ad avere la peggio il ciclista, che è caduto sull'asfalto, provocandosi alcune ferite in varie parti del corpo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica, anche gli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale di Parma, che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico in zona. Il cislista, trasportato d'urgenza al pronto soccorso, avrebbe riportato ferite di media gravità ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti medici sulle sue condizioni di salute.

IN AGGIORNAMENTO