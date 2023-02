Viale Milazzo, auto si schianta contro un'ambulanza: ferito in ospedale

Nella mattinata di oggi, domenica 26 febbraio, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto anche un'ambulanza ma che non ha provocato, fortunatamente, feriti gravi. L'episodio si è verificato in viale Milazzo a Parma verso le ore 7. La dinamica è in corso di ricostruzione da parte della polizia locale. Il mezzo, impegnato in un servizio di trasporto, si è scontrato con un'auto che stava percorrendo la stessa via. Il bilancio è di un ferito lieve, che è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti. LE sue condizioni di salute non destano preoccupazione.