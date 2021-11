Viale Partigiani d'Italia, 24enne investita da un'auto: gravissima al Maggiore

Si trova in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma la ragazza di 24 anni che ieri sera è stata investita da un'auto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta in viale Partigiani d'Italia a Parma, nei pressi di uno degli ingressi dello stadio Tardini.

Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori del 118 che hanno trasportato la ragazza al Pronto Soccorso del Maggiore. La dinamica dell'incidente - che si è verificato poco dopo le ore 20 del 23 novembre - in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale, che sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi previsti per legge.