Paura in viale Piacenza, pedone investito da un'auto: trasportato in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 2 dicembre, a Parma tra viale Piacenza e strada delle Fonderie. Per cause in corso di accertamento un pedone è stato investito da un'auto poco dopo le ore 8. Secondo le prime informazioni la persona sarebbe stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Sul posto l'ambulanza infermieristica e l'automedica: i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al ferito e l'hanno poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore.