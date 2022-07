Scontro tra auto e scooter in viale Rustici: ferito in ospedale

Nel tardo pomeriggio del 7 luglio si è verificato un incidente stradale in pieno centro a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati mentre stavano percorrendo viale Rustici. Sul posto, oltre all'ambulanza della Pubblica Assistenza, anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe rimasta ferita: fortunatamente i traumi riportati non sono gravi.