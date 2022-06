Viale Toschi, 15enne travolta da una moto: è grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 18 giugno, a Parma in viale Toschi. Una ragazzina di 15 anni, che si trovava a piedi in strada, è stata travolta da una moto che stava percorrendo lo stesso viale. L'impatto è stato particolarmente violento e la giovane ha riportato diverse ferite in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla 15enne e l'hanno poi trasportata a sirene spiegate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite in varie parti del corpo: le sue condizioni di salute sono giudicate gravi. Si trova nell'area rossi del pronto soccorso. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.