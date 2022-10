Donna investita da un autobus in viale Toschi: ricoverata in ospedale

Momenti di paura nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre, per una donna investita da un autobus mentre si trovava in viale Toschi a Parma. La dinamica dell'episodio deve ancora essere ricostruita nel dettaglio ma sembra che la donna stesse attraversando la strada nel momento dell'impatto con il bus. Il conducente del mezzo avrebbe frenato bruscamente per cercare di evitare l'impatto. In conseguenza della frenata una passeggera sarebbe caduta ed avrebbe riportato fortunatamente solo ferite superficiali. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica che hanno prestato le cure alla donna investita, per poi trasportarla d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

IN AGGIORNAMENTO