Viale della Villetta, scontro tra auto e bus: due feriti in ospedale

Un'auto e un autobus si sono scontrati poco dopo le 22.30 di venerdì 4 agosto mentre stavano percorrendo viale della Villetta a Parma. Secondo le prime informazioni due persone sarebbero rimaste ferite con traumi in varie parti del corpo. Il conducente dell'auto è stato accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore con ferite di media gravità. Una seconda persona è rimasta ferita in modo lieve. Sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.